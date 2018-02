Paulista defende invencibilidade Depois de derrubar um incômodo tabu de falta de vitórias fora de casa, na última rodada, contra o Ituano, o Paulista tenta neste domingo manter uma outra escrita, esta bem mais agradável para os torcedores. Na partida contra o União Barbarense, marcada para as 16 horas, o time jundiaiense defende uma invencibilidade de oito meses sem derrotas no estádio Jaime Cintra, já que o último tropeço aconteceu no dia 4 de julho de 2004. Já desiludido com o título, o Paulista espera acabar a competição ao menos entre os cinco primeiros colocados, para garantir uma vaga na Copa do Brasil. Atualmente é o oitavo, com 18 pontos. O União Barbarense, na zona do rebaixamento, é o 17.º colocado, com 10 pontos. Apesar de não ter ficado muito satisfeito com o desempenho de seu time no empate por 1 a 1 com o Botafogo, pela Copa do Brasil, o técnico Vágner Mancini vai mantê-lo para o confronto. No último treino coletivo, na sexta-feira, o meia Márcio Mossoró, justamente o autor do gol contra os cariocas, não treinou reclamando de dores no pé. O departamento médico do clube, no entanto, já o garantiu no jogo. No União, o esquema extremamente defensivo armado para enfrentar o Santos foi desfeito e o técnico Leandro Campos realizou também algumas mudanças. O zagueiro Du Lopes foi sacado e, junto com ele, o esquema 3-5-2. Na direita, Fábio Duarte recuperou a posição de Dênis, enquanto no ataque, Brener ficou com vaga deixada por Zaltron, que pára por 20 dias em decorrência de uma fissura na tíbia. Leonel compõe o quarteto de meio.