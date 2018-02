Paulista defende invencibilidade em casa O Paulista vai defender diante do Ceará, neste domingo, às 11 horas, uma invencibilidade de dez meses jogando no Estádio Jaime Cintra. A vitória também, pode significar a volta à liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Com 12 pontos ganhos, o time está na terceira posição, dois pontos atrás do líder Brasiliense-DF e a um do Bahia, segundo colocado. A necessidade de vencer para assumir novamente a ponta da tabela parece não ser uma grande preocupação para o time de Jundiaí. A última derrota dentro de seus domínios aconteceu há pouco mais de dez meses. Em 2 de agosto de 2003, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o tricolor foi batido em casa pelo Palmeiras, por 2 a 1. De lá para cá, o time jogou 13 vezes no Estádio Jaime Cintra e conseguiu 11 vitórias e dois empates. Para o atacante João Paulo, que foi artilheiro do time no Campeonato Paulista com seis gols, e é o artilheiro também na Série B com três gols, houve um aprimoramento técnico e tático do time. "Hoje, temos mais confiança na nossa capacidade técnica. Com as instruções que recebemos, conseguimos adquirir segurança suficiente para fazer gols. Assim, o time entra em campo sabendo que é capaz de vencer. Não temos medo do adversário ou medo de errar. E jogando ao lado da torcida temos o apoio necessário para buscar os três pontos, sempre", destaca. Para enfrentar o Ceará, sem poder contar com o volante Umberto, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o técnico Vágner Mancini confirmou a entrada de Christian. O volante Amaral, recuperado de forte gripe, está confirmado.