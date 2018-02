Paulista define finais da A2 e A3 Os Campeonatos Paulistas das Séries A2 e A3 já têm datas para se conhecer seus campeões. A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira os dias e horários das decisões. Pela Série A2, Segunda Divisão, a ESPN Brasil irá transmitir Atlético Sorocaba x Oeste na quarta-feira, a partir das 19h30. O jogo de volta, em Itápolis, acontece sábado, às 15 horas. O Oeste, que teve a melhor campanha ao longo da competição, joga por dois empates para ficar com o título e o acesso à elite do futebol paulista. O vice-campeão disputa uma Repescagem contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, em dois jogos. Na Série A3, Terceira Divisão, começa na quinta-feira, às 20 horas. O segundo jogo será domingo, às 10 horas, em Araçatuba. Como tem a melhor campanha, o Araçatuba tem a vantagem de jogar por dois empates e ainda decidir em casa. Estes jogos serão mostrados pela Rede Vida de Televisão. O adversário sai amanhã noite no confronto entre Taubaté e Sertãozinho. Os dois finalistas garantem vaga na Série A2 em 2004.