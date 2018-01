Paulista: definidos os novos grupos São Bernardo, Velo Clube e o Penapolense garantiram as últimas três vagas para a terceira fase do Campeonato Paulista da Série B, após a realização da sexta e última rodada da segunda fase, neste domingo cedo. Também estão formados os dois novos grupos. Na terceira fase, os oito times classificados serão divididos em dois grupos, onde se enfrentam entre si em dois turnos. Daí, apenas os dois primeiros colocados de cada grupo garantem acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista em 2006. Estes são os grupos na terceira fase: Grupo 10 - São Carlos (1.ª colocada do Grupo 6); Penapolense (1.º colocado do Grupo 8); Velo Clube (2.º Grupo 7) e São Bernardo (2.º Grupo 9). Grupo 11 - Grêmio Catanduvense (1.º Grupo 7); Osvaldo Cruz (1.º Grupo 9); Palmeirinha (2.º Grupo 6); e Santacruzense (2.º Grupo 8). A rodada - Velo Clube e Assisense disputavam a segunda vaga no Grupo 7. O time de Rio Claro se garantiu com o empate sem gols com o próprio Assisense. No Grupo 8, o Penapolense ficou com a segunda vaga ao vencer o já classificado Santacruzense, por 2 a 1. Pelo Grupo 9, o São Bernardo ficou com a segunda vaga ao golear o líder e já garantido Osvaldo Cruz, por 4 a 1. Confira os resultados da sexta rodada da 2ª fase: Sábado - São Carlos 1 x 2 Jabaquara. Domingo - Campinas 3 x 2 Palmeirinha; Força Futebol 0 x 3 Grêmio Catanduvense; Santacruzense 1 x 2 Penapolense; Guaçuano 5 x 0 Palestra; Capivariano 4 x 3 Jacareí; São Bernardo 4 x 1 Osvaldo Cruz; e Assisense 0 x 0 Velo Clube. Classificação final da 2ª fase: Grupo 6) 1.º - São Carlos, 11 pontos; 2.º - Palmeirinha, 8; 3.º - Jabaquara, 7 (-3 de saldo de gols); 4.º - Campinas, 7 (-2 de saldo de gols). Grupo 7) 1.º - Grêmio Catanduvense, 13 pontos; 2.º - Velo Clube, 9; 3.º - Assisense, 6; 4.º - Força Futebol, 4. Grupo 8) 1.º - Penapolense, 12 pontos; 2.º - Santacruzense, 11; 3.º - Guaçuano, 10; 4.º - Palestra, 1. Grupo 9) 1.º - Osvaldo Cruz, 11 pontos; 2.º - São Bernardo, 9; 3.º - Capivariano, 8; 4.º - Jacareí, 5.