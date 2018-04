Paulista derrota Barueri e avança na Copa São Paulo

O Paulista é o primeiro clube a garantir o acesso às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na manhã deste sábado, o time venceu o Barueri, por 4 a 2, no Estádio Bruno Lazzarini, na cidade de Leme.

Agora, o representante de Jundiaí aguarda o vencedor do confronto entre Pão de Açúcar e Santos. As duas equipes entram em campo somente no domingo, na cidade de Rio Claro, às 15 horas.

Neste sábado, Barueri e Paulista fizeram uma partida muito movimentada. Júlio abriu o placar para o Barueri logo aos seis minutos de jogo. Mas o adversário respondeu na sequência e arrancou o empate com gol de Carlão antes do intervalo.

Na etapa final, o Barueri voltou a ficar na frente, com gol de Juan, aos nove minutos. Mas, novamente, o Paulista reagiu em seguida e abriu vantagem no marcador. Uelder empatou, aos 27 minutos, Rodrigo virou, aos 37, e Samuel deu números finais ao duelo.