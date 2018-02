Paulista derrota Ceará na Série B O Paulista assumiu, temporariamente, a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer o Ceará por 2 a 1, neste domingo, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Com a vitória, o vice-campeão estadual chegou aos 15 pontos, enquanto a equipe cearense permanece com 10, mas agora em 11º lugar. O Brasiliense, com 14 pontos, joga ainda hoje, com o Caxias. O time de Jundiaí completou dez meses sem perder em casa. Desde o início do jogo, o Paulista teve as rédeas da partida. Sem nenhuma criatividade ofensiva, o Ceará se limitou a marcar. Aos poucos, o Paulista foi se soltando e aos 21 minutos, em jogada de ataque, o zagueiro Danilo chutou e a bola bateu na mão de Evanílson. O árbitro marcou pênalti, que Davi cobrou e converteu. O gol abalou os cearenses, que não tiveram reação. Melhor para o Paulista, que ampliou seis minutos depois. Após rebote de cobrança de falta de Amaral, João Paulo rolou para o meio e, livre, Davi marcou o seu segundo no jogo. Na segunda etapa, o Paulista tentou administrar o jogo. Do outro lado, o técnico Lula Pereira, que ficou rouco de tanto gritar, tentou de todas as formas modificar o panorama da partida, mas nada fazia efeito. O máximo que conseguiu foi o gol de honra, aos 47 minutos, com André, após boa jogada de Wilton Goiano. Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, às 20h30. O Paulista vai ao Rio Grande do Sul encarar o Caxias-RS, enquanto o Ceará recebe a Portuguesa, em Fortaleza.