Paulista derrota Guarani em Campinas O Paulista ganhou do Guarani por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Com a derrota, o time da casa permanece com dois pontos ganhos, na 8ª posição do grupo 2 do Campeonato Paulista. Já a equipe de Jundiaí passou a ter 6 pontos, ocupando provisoriamente a terceira colocação. Ainda sem poder contar com o atacante Viola, que não está inscrito, o técnico Barbieri voltou a ser obrigado a improvisar o time do Guarani em várias posições. Melhor para o Paulista, que foi superior o tempo todo e soube sair de Campinas com a vitória. No primeiro tempo, o Paulista abriu o placar logo aos 12 minutos. O meia Canindé rolou a bola para o lateral Galego, que cruzou na área para o outro lateral, Lucas, chutar forte e fazer 1 a 0. O segundo tempo continuou no mesmo ritmo do primeiro: o Guarani desorganizado e o Paulista levando perigo. Tanto que o time do Jundiaí marcou o segundo gol, aos 3 minutos. O zagueiro Juninho falhou, João Paulo pegou a bola e tocou para Canindé marcar. O Guarani acordou e fez seu gol, aos 34 minutos. O meia Alex cruzou na área e o atacante Ricardo Lobo cabeceou bem, diminuindo a vantagem adversária. Mas a reação parou por aí e o Paulista saiu com a vitória.