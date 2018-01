Paulista derrota Rio Branco por 1 a 0 O Paulista derrotou o Rio Branco por 1 a 0, neste domingo, no estádio Jaime Cintra, no encerramento do campeonato estadual. Com isso, o time de Jundiaí terminou em 6º lugar (31 pontos) e a equipe de Americana, mesmo com a derrota, evitou o rebaixamento. A sorte do Rio Branco foi a vitória do Barbarense sobre o União São João, que rebaixou o time de Araras, junto com o próprio clube de Santa Bárbara, Sorocaba e Inter de Limeira. No jogo deste domingo, o Paulista começou melhor, criando várias chances para abrir o placar. E fez seu gol aos 31 minutos, com Léo, que recebeu lançamento de Lucas e tocou por cobertura na saída do goleiro Magrão. O Rio Branco voltou melhor no segundo tempo. Tanto que conseguiu várias chances de gol e transformou o goleiro Rafael, do Paulista, num dos principais jogadores em campo.