Paulista derrota São Paulo por 2 a 1 A estréia do São Paulo no Campeonato Paulista foi decepcionante, a ponto do time não poder reclamar da derrota sofrida para o Paulista, por 2 a 1, neste domingo pela manhã, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pelo Grupo 2. O Tricolor foi um time apático, sem criatividade e que se ressentiu da ausências de alguns titulares como Kaká, que estava servindo a seleção brasileira Sub-23, e o atacante Reinaldo, machucado. Mas estes desfalques não servem como desculpa pela má apresentação do poderoso São Paulo, mesmo porque enfrentou um time mediano e com apenas uma dose exacerbada de disposição. Mostrou ainda antigos erros, como uma defesa frágil e a falta de sintonia entre o meio-campo e o ataque. O valente Paulista se aproveitou desta apatia adversária para largar na frente. Vágner Mancini, com categoria, levantou a bola para a entrada rápida de Luís Paulo, que matou a bola no peito e chutou forte no canto esquerdo do goleiro Rogério Ceni, aos 18 minutos. O São Paulo ainda empatou contando com a ajuda do goleiro Buzzetto, que levou um verdadeiro frango após chute de Luis Fabiano. A bola bateu no peito do goleiro e, curiosamente, passou em baixo de suas pernas e sobrou para Fábio Simplício que completou para as redes, aos 20 minutos. Mas o Paulista não se apavorou. Mancini dava as ordens no meio-campo, explorando a velocidade de Camanducaia e o apoio inteligente dos laterais Luis Paulo e Julinho. O time do interior reuniu forças para marcar o segundo gol, após uma saída errada da defesa. Julinho fez boa jogada pela esquerda e cruzou na pequena área para a antecipação do zagueiro Thiago se antecipou para marcar. No segundo tempo, o São Paulo voltou alterado com Gabriel no lugar do estreante Leonardo, que sentiu muitas cãibras no vestiário. Mas Luís Fabiano continuava isolado no ataque, com o jovem Kléber ainda tímido e, principalmente, com a falta de participação do meia Ricardinho. Sem força, o São Paulo apenas pôde lamentar a derrota, mesmo porque as melhores chances estiveram nos pés dos adversários, que poderiam usar mais os contra-ataques para ampliar o placar. Ficha Técnica Paulista - Buzzetto; Luís Paulo, Anderson, Thiago e Julinho; Alemão (Léo), Vágner Mancini, Júnior Ferreira (Guim) e Fábio Gomes; Camanducaia e João Paulo (Davi). Técnico: Edson Valandro. São Paulo - Rogério Ceni; Leonardo (Gabriel), Jean, Régis e Lino; Maldonado, Fábio Simplício, Ricardinho e Adriano (Daniel Rossi); Kléber (Oliveira) e Luís Fabiano. Técnico: Oswaldo Oliveira. Gols - Luís Paulo aos 18, Fábio Simplício aos 20 e Thiago aos 40 minutos do primeiro tempo. Juiz - Sálvio Spinolla Fagundes Filho. Cartão amarelo - Luís Fabiano, Oliveira e Maldonado (São Paulo). Local - Estádio Jaime Cintra (Jundiaí/SP).