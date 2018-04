Paulista, desfalcado, promete atacar Faltando dois jogos em casa e sete pontos para a classificação definitiva à segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B, é consenso na cidade de Jundiaí que o Paulista não pode pensar em perder pontos na partida desta sexta-feira, contra o América-MG, pela 21ª rodada. Pensando justamente neste sentido, o técnico Vágner Mancini já prometeu um time bastante ofensivo, embora não deixe transparecer esta intenção na escalação. Para o jogo, Mancini perdeu o volante Amaral e o meia Fábio Mello, suspensos, além do lateral-esquerdo Galego, que foi negociado com o Internacional-RS. Como na derrota por 3 a 1 para o Fortaleza o time foi escalado com apenas um meia e três volantes, para este jogo em casa a escalação volta a ser com dois meias e dois volantes. A maior novidade será a entrada de Michel, que ainda não havia começado nenhum jogo como titular. Ele será responsável pela armação das jogadas ao lado de Márcio Mossoró, que volta a ser titular. Na ala esquerda, Maycon está confirmado. Mas não é só de problemas que o técnico Vágner Mancini tem que tratar. Para o jogo contra o América ele poderá contar com a volta de sua dupla de zaga titular. Asprilla está recuperado de lesão e Danilo volta de suspensão. Ele também sentiu uma lesão durante a semana, mas que não deve atrapalhá-lo para o jogo. Com isso, Rodrigo e Beto retornam à reserva. Com os resultados desta terça-feira, o Paulista saiu da zona de classificação e, se não vencer, praticamente dá adeus à classificação. O time tem 29 pontos e está na nona colocação.