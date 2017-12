Paulista deve punir ´rei do cartão´ A paciência do técnico Zetti com o lateral-direito Luiz Paulo parece ter chegado ao fim. Expulso pela terceira vez no Campeonato Brasileiro da Série B, o jogador deverá receber uma severa punição da diretoria. "Vou me reunir com a comissão técnica para saber a opinião de todos. Mas não tenha dúvida de que haverá uma punição para o jogador", explicou o treinador. Mas a situação do lateral-direito pode piorar ainda mais, pois ele não aparece no clube desde sábado. Dirigentes e comissão técnica não conseguiram entrar em contato com o jogador, que, além dos três vermelhos, tem ainda cinco amarelos na competição. O Paulista está em 13º na Série B, com 22 pontos. Em 16 jogos, venceu cinco, empatou sete e perdeu outros quatro. Marcou 17 gols e sofreu 19, ficando com um saldo negativo de dois gols.