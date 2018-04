Paulista "dividido" em duas partidas O Paulista entra em campo neste sábado, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B, tendo sua preocupação dividida. A primeira delas é vencer o Sport, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, a partir das 16 horas, e alcançar a marca de 35 pontos. Além disso, terá que torcer para que pelo menos um time tropece: derrota do Avaí, ou empate de Marília ou Santa Cruz. Como está na nona colocação, com 32 pontos, a classificação só será possível se um dos times que estão à sua frente não vencerem seus adversários. O Sport, 14º colocado, com 28 pontos, é o único time que já não tem nenhuma chance de classificação ou rebaixamento. O único desfalque para o jogo é o zagueiro Danilo, expulso na derrota para o Bahia. Como Asprilla se transferiu para o Goiás, antes mesmo do último jogo, a defesa será formada pelos reservas Beto e Rodrigo. A dúvida que existia entre o total volantes - dois ou três - a serem escalados, o técnico Vágner Mancini já resolveu. O treinador prometeu um time ofensivo, com Umberto e Amaral na contenção, enquanto Márcio Mossoró e Fábio Mello na armação. Davi e Abraão mais uma vez ficam encarregados dos gols. "Temos que cumprir nossa parte, que é vencer. Depois vamos aguardar outros resultados", comentou o técnico Vágner Mancini.