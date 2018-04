Paulista: dois técnicos demitidos Começou o ciclo de demissões de técnicos no Campeonato Paulista da Série A1. Após a realização da quarta rodada, na quarta-feira à noite, dois treinadores perderam o emprego: Joãozinho Rosa, da Portuguesa Santista, e Fito Neves, da Matonense. Na Santista, o departamento de futebol continua muito atrapalhado e sem recursos. Para o lugar de Joãozinho o mais cotado é o ex-jogador Gilberto Costa. O clube ainda confirmou a contratação do zagueiro Sorley e também espera acertar com Marcos Basílio. Na Matonense, Vágner Benazzi é o favorito para o cargo de Fito Neves. O problema é financeiro. "Simplesmente, acho que cada técnico tem seu valor", comentou Benazzi, que no começo da semana também foi consultado pelo União Barbarense, que demitiu Polozi.