Paulista e América-MG empatam na Série B O Paulista só empatou com o América Mineiro, por 2 a 2, nesta sexta-feira, numa noite muito fria, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Sem vencer há quatro jogos, o time da casa chegou aos seis pontos, um a mais que seu adversário que se recuperou de duas derrotas consecutivas, para Caxias e Santa Cruz. O jogo foi bem disputado, com o Paulista jogando melhor no primeiro tempo e caindo de produção na etapa complementar. Logo aos seis minutos, o Paulista abriu o marcador em uma bela cobrança de falta de Canindé. Mas o América não demorou para chegar ao empate e aos dez minutos Leonardo marcou para o time mineiro. Melhor em campo e com um ataque muito veloz, o Paulista chegou ao segundo gol com Luís Gustavo, aos 39 minutos. Na segunda etapa, o treinador Zetti errou nas alterações no Paulista e o time caiu de produção. Para complicar a situação, logo aos três minutos, o América empatou com Leonardo. Depois, aproveitando da experiência de seus jogadores, o time visitante apenas administrou o resultado, segurando o empate. E ainda, no final, criou duas boas chances para chegar à vitória. De virada - O Botafogo-RJ conseguiu uma importante vitória fora de casa, ao superar o América-RN, por 2 a 1, de virada, no Estádio Machadão, em Natal. Esta foi a primeira derrota dos americanos. O time carioca foi surpreendido com um gol relâmpago de Geraldo no primeiro minuto de jogo, mas teve tranqüilidade para empatar com Sandro aos 29 minutos. O gol da vitória foi anotado por Camacho aos 11 minutos do segundo tempo. Os dois times, agora, somam oito pontos. No Estádio do Arruda, no Recife, o Santa Cruz goleou o Remo, por 5 a 2, assumindo a liderança provisória com 10 pontos, ao lado do Marília. O time de Belém continua com sete pontos. Williams abriu o placar para o Santa Cruz aos três minutos e Carlos Alberto ampliou aos 33. O Remo ainda diminuiu, aos 37 minutos, com Valdomiro. No segundo tempo, o time pernambucano ampliou com Roberto Santos aos 12 e aos 13 minutos. Gian diminuiu para o Remo aos 18, mas levou o golpe fatal aos 43 minutos com Adriano.