Paulista e Avaí buscam liderança da Série B Paulista e Avaí se enfrentam nesta terça-feira, às 20h30, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, de olho na liderança do Campeonato Paulista da Série B. Com 13 pontos ganhos cada um deles, quem vencer chega aos 16 pontos e passa os líderes Náutico e Sport, que só jogam no final de semana. Para este jogo o técnico do Paulista, Zetti, confia na boa fase da equipe, uma vez que terá muito problemas para escalar a sua equipe. Invicto há seis jogos, o time de Jundiaí terá pelo menos quatro desfalques. O lateral-esquerdo Julinho e os volantes Ivan Rocha e Alemão, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além do goleiro Buzzetto, que continua fora devido a uma contusão no joelho esquerdo. Para a vaga de Julinho, Zetti terá que improvisar o lateral-direito Lucas, enquanto que Silas e Umberto entram no meio campo. No gol o jovem Rafael, de apenas 18 anos, continua com crédito do treinador e ex-goleiro de São Paulo e Seleção Brasileira. Mas nem só de problemas vive Zetti. O lateral-direito Luís Paulo, que retorna de suspensão, volta ao ti me titular. No Avaí, o técnico Lula Pereira tenta a sua primeira vitória fora de casa na competição. Para isso também deverá fazer várias alterações no time. O zagueiro Max Sandro e o goleiro Gustavo, alguns dos responsáveis pelo time catarinense ser a melhor defesa da Série B, com apenas seis gols sofridos, voltam ao time. Em compensação o lateral-direito Maricá e o volante Mancuso cumprem suspensão e dão lugar a Sérgio Gomes, que faz sua estréia, e Marquinhos Rosa, recuperado de uma cirurgia no joelho. Mas, se a defesa vem mostrando o trabalho, o mesmo não se pode dizer do ataque. Terceiro pior da competição, com nove gols marcados, atrás apenas dos lanternas União São João e Gama, Lula confirmou as entradas de Brener e Marco Túlio, que jogam juntos pela primeira vez. Fechando a rodada, o Joinville recebe o Londrina às 20h30 no estádio Ernesto Sobrinho. O time do interior de Santa Catarina está em 21º, com sete pontos, enquanto os paranaenses estão em 13º, com 11.