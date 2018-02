Paulista e Barueri se enfrentam atrás da reabilitação O Paulista vai apostar no veterano meia Fernando Diniz para vencer o Grêmio Barueri e conquistar a primeira vitória no Campeonato Paulista de 2007. O jogo será realizado, neste domingo, às 17 horas, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pela segunda rodada. Ambos buscam a reabilitação depois de perderem na abertura da temporada. Com a expulsão de Gláucio na derrota de 4 a 2 para o Palmeiras, o treinador Vágner Mancini escolheu o experiente Fernando Diniz para ser o armador das jogadas do seu time. No ataque, o comandante resolveu tirar Gilsinho e escalar Leandrinho ao lado de Victor Santana. ?Esta dupla se encaixa mais nos jogos em casa?, justificou Mancini. O Grêmio Barueri também busca a primeira vitória no Estadual, mas o treinador Marcelo Vilar aposta no entrosamento da equipe e não deve fazer mudanças. Vilar quer recuperar os pontos perdidos em casa na derrota por 2 a 1 para o Santos. ?Mesmo jogando na casa adversária precisamos somar pontos para nos manter entre os primeiros colocados?, explicou. Ficha técnica: Paulista x Grêmio Barueri Paulista - Victor; Marco Aurélio, Dema, Marcus Vinícius e Fábio Vidal; Réver, Fábio Gomes, Diogo e Fernando Diniz; Victor Santana e Leandrinho. Técnico - Vágner Mancini. Grêmio Barueri - Gilvan; Edilton, Anderson Marques, Fábio Luiz e Giba; Nenê Miranda, Bilinha, Júlio e Luciano Gigante; Pedrão e Thiago Humberto. Técnico - Marcelo Vilar. Árbitro - Claudinei Forati Silva. Horário - 17 horas. Local - Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí.