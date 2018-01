Paulista é goleado pelo River por 4 a 1 e se complica O Paulista foi goleado pelo River Plate por 4 a 1 nesta quinta-feira à noite, em Buenos Aires, e assim complicou sua situação no Grupo 8 da Copa Libertadores. É que o time de Jundiaí, agora, está com dois pontos e ocupando o terceiro lugar, ficando o time argentino com seis pontos na liderança e o Libertad (PAR), com quatro, em segundo. A equipe jundiaiense entrou em campo de forma apática e sofreu dois gols antes dos primeiros 15 minutos. Montenegro, o melhor jogador em campo, avançou pelo meio e abriu na direita para Santana, que bateu com força, cruzado, para marcar o primeiro, aos nove minutos. Três minutos mais tarde, Montenegro fez um golaço, ao bater falta da intermediária. O chute, com muita força, mandou a bola no ângulo esquerdo de Rafael. Após os dois gols sofridos, o Paulista melhorou e conseguiu descontar. Depois de algumas jogadas ofensivas desperdiçadas, Muñoz foi derrubado por Ferrari dentro da área. O próprio colombiano cobrou a penalidade, aos 26 minutos, e converteu. Na volta do intervalo, o Paulista voltou a jogar mal e o River Plate chegou ao terceiro gol. O zagueiro Dema errou ao cortar lance casual e a bola caiu nos pés de Abán. O atacante tocou com precisão para Montenegro, que chutou no canto direito de Rafael, aos seis minutos. No final do jogo, Montenegro coroou sua atuação brilhante com um cruzamento preciso para Abán, que concluiu a goleada, aos 37 minutos. As equipes voltam a se enfrentar no dia 5 de abril, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. O Paulista volta a campo pelo Campeonato Paulista neste domingo, quando recebe o lanterna Mogi Mirim.