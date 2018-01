Paulista e Guaratinguetá duelam por vaga à final do Interior Paulista e Guaratinguetá se enfrentam neste sábado, às 16 horas, em Jundiaí, para decidir o primeiro finalista do Título do Interior, disputa paralela instituída este ano pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A vantagem do empate é do time do Vale do Paraíba, que venceu o jogo de ida por 1 a 0, no último domingo. O Paulista precisa de uma vitória simples, e se inspira na fase de classificação, quando venceu por 2 a 0, em Jundiaí. ?Temos a obrigação de reverter essa situação?, diz o técnico Vagner Mancini, que fez seu costumeiro mistério para divulgar a escalação do Paulista. O principal desfalque é o atacante Gilsinho, um dos artilheiros do time, com oito gols, que está suspenso, assim como o volante reserva Fábio Gomes. Ele conta, no entanto, com quatro jogadores que voltam de suspensão: o zagueiro Dema, o lateral Marco Aurélio, que deve ficar na reserva, e os volantes Rever e Marcelo Oliveira. No ataque, Victor Santana tem a preferência em relação a Dauri. Dema volta na defesa, enquanto Marcelo Oliveira e Rever entram no meio-campo. O setor deve ser completado com Diogo e Fernando Diniz - Rodrigo Fabri fica no banco. O treinador Márcio Araújo terá time completo no Guaratinguetá. Ele prefere não mexer na equipe para dar moral aos jogadores que venceram o primeiro jogo. ?Já sabemos como vamos jogar para trazer o resultado. O Paulista terá alguns reforços, a partida será difícil, mas queremos a vitória e a classificação?, disse o treinador. PAULISTA x GUARATINGUETÁ Paulista - Victor; Rodolfo, Dema, Marcus Vinicius e Fábio Vidal; Réver, Marcelo Oliveira, Diogo e Fernando Diniz; Victor Santana e Marcos Denner. Técnico: Vagner Mancini. Guaratinguetá - Edson Bastos; Alex Silva, Carlinhos, Jeci e Leandro; Tobi, Magal, Michael e Alê; Dinei e Vandinho. Técnico: Márcio Araújo. Árbitro - Guilherme Cereta de Lima. Horário - 16 horas. Local - Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí.