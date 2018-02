Paulista e Lusa somam primeiro ponto Num jogo repleto de alternativas, Paulista e Portuguesa empataram, por 2 a 2, nesta quarta-feira à noite, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pela segunda rodada da repescagem do Campeonato Paulista. Cada time somou seu primeiro ponto e mostrou um futebol convincente capaz de eliminar qualquer chance de rebaixamento. O resultado foi bastante justo. As regras do jogo foram ditadas pelos dois experientes treinadores. O estreante Luiz Carlos Ferreira armou o Paulista no esquema 3-5-2, mas acabou surpreendido pelo distribuído time da Portuguesa, montado por Luis Carlos Martins no 4-4-2. A Lusa se fechou na defesa na espera do momento certo para seu contra-ataque mortal. Foi exatamente o que aconteceu aos 32 minutos, quando a bola caiu nos pés do artilheiro Alex Alves, que não perdoou. Três minutos depois, Ferreira abriu mão do 3-5 -2 com a entrada do meio-campista Cairo no lugar de Danilo. O time ganhou força e mereceu o empate, que saiu aos 40 minutos com Davi aproveitando a boa troca de passes do ataque. No início do segundo tempo, a Portuguesa voltou a dominar o placar. O lateral Ricardo Lopes fez bela jogada pelo lado direito e entregou para Eder, livre, só empurrar para as redes com a perna esquerda, aos dois minutos. O gol fez a Lusa se fechar atrás e explorar apenas os contra-ataques. A atitude favoreceu o Paulista que teve mais espaço para atacar. E aos 26 minutos, Camanducaia tocou para trás e Davi, mais uma vez, empatou. O novo empate deu ânimo ao Paulista que passou a impor uma pressão muito grande em busca da vitória. Até o final do jogo, o time criou boas chances de gol, mas acabou pecando nas finalizações. Ficha Técnica: Paulista: Buzetto; Danilo (Cairo), Thiago e Alex Xavier (Alemão); Luís Paulo, Fábio Gomes, Mancine, Canindé (Marco Túlio) e Julinho; Davi e Camanducaia. Técnico: Luiz Carlos Ferreira. Portuguesa: Gléguer; Ricardo Lopes, Luis Henrique, Marcelo Fernandes e Júlio Cesar; Capitão, Granja, Lello e Éder (Rocha); Alex Alves e Édson Araújo (Robson e depois Cesar). Técnico: Luís Carlos Martins. Gols: Alex Alves aos 32 e Davi aos 40 minutos do primeiro tempo. Eder aos 2 e Davi aos 26 minutos do segundo tempo. Árbitro: Marcelo Rogério. Cartão amarelo: Julinho, Ricardo Lopes, Granja, Edson e Robson. Cartão vermelho: Luís Henrique. Local: Estádio Jaime Cintra.