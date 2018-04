Paulista e Mirassol empatam por 1 a 1 em Jundiaí pelo Paulistão

JUNDIÁI - O Mirassol conquistou enfim seu primeiro ponto no Campeonato Paulista. Jogando fora de casa, o time empatou por 1 a 1 com o Paulista, nesta quarta-feira, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. A partida foi válida pela quarta rodada. Os experientes Marcelo Macedo, para os donos da casa, e Marcel, para os visitantes, balançaram as redes.

Com o resultado, o Paulista chegou aos cinco pontos e segue na cola dos primeiros colocados. Já o Mirassol saiu do zero na pontuação e deixou provisoriamente a lanterna da competição. No entanto, poderá voltar à última colocação dependendo dos demais resultados da rodada.

O primeiro tempo foi bastante sonolento, ganhando emoção apenas nos minutos finais. Aos 45 minutos, Marcel roubou a bola de Vanderlei, invadiu a área e tentou driblar o goleiro Richard, que fez defesa. Logo depois, Marcelo Macedo aproveitou cobrança de escanteio vindo da direita e cabeceou sem chances para Gustavo: 1 a 0.

O Mirassol conseguiu o empate logo aos cinco minutos. Caion foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. O experiente atacante Marcel cobrou com força no meio do gol e deixou tudo igual. Depois disso, o Paulista partiu para cima em busca da vitória, mas abusava das bolas aéreas. Aos 45 minutos, Marcelo recebeu sem ângulo e arriscou o chute. Richard não conseguiu fazer a defesa e viu a bola passar raspando a trave.

O Paulista volta a campo no próximo sábado, contra o Linense, às 19h30, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, pela quinta rodada. No mesmo dia, mas às 17 horas, o Mirassol recebe o Ituano, no Estádio José Maria de Campos Maia.

PAULISTA 1 x 1 MIRASSOL

PAULISTA - Richard; Thales, Lima (Vanderlei), Lázaro e Correia; Matheus, Kasado, Chiquinho e Alan Mineiro (Flávio); Cassiano Bodini (João Henrique) e Marcelo Macedo. Técnico: Giba.

MIRASSOL - Gustavo; Eduardo (Felipe Lima), Walter, Gian e Andrezinho; Mineiro, Alex Silva, Rodrigo Possebon (Leomir) e Camilo; Marcel e Caion. Técnico: Ivan Baitello.

GOLS - Marcelo Macedo, aos 45 minutos do primeiro tempo. Marcel (pênalti), aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lázaro (Paulista); Rodrigo Possebon, Leomir, Mineiro e Walter (Mirassol).

ÁRBITRO - Luiz Vanderlei Martinucho.

RENDA - R$ 29.480,00.

PÚBLICO - 933 pagantes.

LOCAL - Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP).