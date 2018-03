Paulista e Ponte mostram força do interior Paulista e Ponte Preta fazem neste sábado, às 18 horas, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, o único duelo entre times do interior pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista. Como a decisão é apenas em um jogo, o vencedor já estará na semifinal. Em caso de empate, haverá prorrogação e, se preciso, pênaltis. Os dois times vêm de momentos distintos na primeira fase. O Paulista foi a grande surpresa do campeonato e terminou como o vice-líder do grupo 2 - considerado o mais difícil -, com 22 pontos, atrás somente do Santos. A Ponte também vinha surpreendendo, mas perdeu os dois últimos jogos (para Sorocaba e Rio Branco, ambos por 2 a 1) e terminou no terceiro lugar da chave 1, com 13 pontos. Apesar de ter a melhor campanha, o técnico Zetti não considera o time de Jundiaí o grande favorito. Tanto que ele adotou a cautela em seu discurso. "Já fizemos grandes partidas no campeonato, como a vitória sobre o Santos (4 a 0), mas acredito que a melhor partida está por vir. Mas, acima de tudo, temos que respeitar a Ponte Preta que é um time de muito qualidade", afirmou o treinador do Paulista. Apesar de pregar respeito, Zetti não esconde a satisfação por poder contar com todo o elenco à sua disposição. Embora a informação oficial seja a de que o goleiro Rafael se recupera de uma contratura na coxa direita e seria dúvida, o jogador estará em campo. Na Ponte Preta, o técnico Estevam Soares considera o Paulista favorito. "Eles jogam juntos há mais de um ano. Nós ainda somos um time em formação", explicou. Acredita, no entanto, que o confronto terá um bom duelo tático. "Os dois times se estudaram e devem realizar um grande jogo." Estevam também contará com praticamente todo o time titular. O único desfalque é o atacante Anselmo, com uma lesão na coxa direita. E é justamente nesta vaga que está a dúvida do treinador: Roger, um atacante nato, ou Rafael Ueta, um meia com um grande poder de finalização.