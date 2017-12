Paulista e Santa Cruz empatam em Jundiaí O Paulista perdeu uma grande chance de conseguir sua sexta vitória no Campeonato Brasileiro da Série B nesta sexta-feira. Jogando em casa empatou em 1 a 1 com o Santa Cruz em uma partida totalmente dominada pelo time do interior de São Paulo. Com este resultado os dois times chegaram aos 22 pontos na tabela de classificação, pulando para décimo-primeiro e oitavo, respectivamente. No primeiro tempo as melhores chances criadas foram do Paulista. Aos 16 minutos o meia Canindé cobrou escanteio na cabeça de Cairo, que cabeceou na trave do goleiro João Carlos. Doze minutos depois os donos da casa perderam outra grande oportunidade para abrir o placar. O domínio paulista continuou aos 28, quando Izaías recebeu na entrada da área e foi derrubado por Neto. Ele mesmo cobrou e a bola passou rente ao travessão de João Carlos. No final o Paulista ainda teve mais uma chance de marcar. Aos 39 minutos, Asprilla chutou de fora da área e João Carlos espalmou. No rebote Luiz Paulo chutou, a bola passou por todo mundo e Asprilla ajeitou para Cairo que, cara a cara, chutou por cima. A etapa final mais uma vez foi dominada pelo time do técnico Zetti, mas desta vez com menos espaços para atacar. Mas, aos 18 minutos, Davi recebeu lançamento entre os zagueiros e chutou forte, mas a bola bateu na trave e saiu. O castigo veio um minuto depois, quando o Santa Cruz criou sua primeira chance e marcou. Dimas fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Aílton, que só tocou para as redes. Os pernambucanos ainda comemoravam quando o Paulista empatou. Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro Danilo subiu mais que todo mundo e cabeceou sem chances para o goleiro João Carlos. A última chance do jogo aconteceu aos 37 minutos. Em cobrança de escanteio, o atacante Izaías pegou rebote da defesa e acertou o travessão do Santa Cruz. Náutico vence - Em Recife o Náutico venceu o São Raimundo no estádio dos Aflitos. O único gol do jogo foi marcado por Cláudio, aos 35 minutos do segundo tempo, aproveitando de cabeça um cruzamento de Marco Aurélio. Com este resultado os pernambucanos chegaram aos 23 pontos e assumiram a sétima posição da Série B. Os amazonenses, com 19, permanecem em 15º.