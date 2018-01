Paulista e São Caetano revivem final Paulista e São Caetano revivem neste sábado, às 16 horas, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, a final do último Campeonato Paulista, em que o clube do ABC foi o campeão. Curiosamente, o técnico Zetti, agora no São Caetano, comandava o Paulista na final do ano passado. "Não vou encontrar o mesmo grupo de jogadores, mas ainda conheço alguns. Vou tentar tirar proveito destas informações", afirmou o treinador do clube do ABC. Sem o atacante Adhemar, negociado com o futebol japonês, Zetti escalou Edu Sales, autor do gol da vitória na estréia contra a Ponte. Além dele, o lateral Triguinho, suspenso por ter sido expulso, não joga. Em seu lugar, Ceará foi deslocado para a esquerda e Alessandro, ex-Atlético-MG, ganha chance na direita. Mesmo com a derrota para o Santo André na estréia, por 2 a 0, o técnico Vágner Mancini não deverá mudar o time do Paulista. A única possibilidade é a entrada de Ricardinho no ataque, em lugar de Abrãao.