Paulista elimina Inter nos pênaltis O Paulista eliminou o Internacional da Copa do Brasil ao vencer por 1 a 0 no tempo normal e por 4 a 2 nas cobranças de pênaltis, sendo que a cobrança decisiva a favor do Inter foi polêmica (o time gaúcho ainda tinha duas cobranças e o Paulista uma), já que a bola entrou (bateu no travessão e cerca de centímetros dentro do gol, no chão) e o árbitro resolveu anular. O Paulista, agora, enfrentará o Figueirense na próxima fase do torneio.