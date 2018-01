Paulista elimina o Botafogo no Rio Em apenas 45 minutos o Paulista assegurou sua vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil ao empatar com o Botafogo por 2 a 2, nesta quarta-feira à noite, no Estádio do Maracanã. O vencedor do confronto entre Internacional e Friburguense, nesta quinta à noite, no Estádio Beira-Rio (em Porto Alegre), será o adversário do time de Jundiaí na próxima fase. O Paulista ficou com a vaga beneficiado pelo empate, por 1 a 1, na partida de ida - uma vitória ou nova igualdade no marcador por uma diferença acima de um gol garantia sua classificação. Os quatro gols do confronto, todos no primeiro tempo, traduzem uma partida em que tanto Paulista quanto Botafogo se beneficiaram das falhas adversárias. Logo aos três minutos, o goleiro alvinegro Jéfferson, fora da área, perdeu a bola para o atacante Léo e foi obrigado a fazer falta. Um minuto depois, Léo, da intermediária, cobrou a infração e, após nova falha de Jéfferson, fez 1 a 0 para a equipe de Jundiaí. Mas o empate do Botafogo ocorreu aos 12 minutos, com o volante Juca, que aproveitou o erro de posicionamento do goleiro Rafael e chutou a bola por cobertura. A igualdade no placar aumentou o dinamismo da partida. E, em uma falha de Jéfferson, o meia Cristian arriscou um chute de fora da área e colocou novamente o time de Jundiaí em vantagem, aos 32 minutos. Como o placar não o beneficiava, restou ao Botafogo pressionar o Paulista. E depois de roubar uma bola de Cristian, o atacante Guilherme tocou para Alex Alves, que acertou um belo chute na saída de Rafael, aos 38 minutos, e fez o segundo gol alvinegro. No segundo tempo, apesar de não se deixar dominar pelo Botafogo, ficou clara a opção do Paulista por atuar defensivamente, aproveitando os contra-ataques para ameaçar o adversário. Já o time carioca produziu algumas jogadas ofensivas, mas sem objetividade nas conclusões e não obteve sucesso. A única oportunidade de gol da equipe alvinegra foi aos 39 minutos, em um lance onde a bola foi chutada na trave por duas vezes, primeiro com o lateral-direito Daniel e, no rebote, com Guilherme. Confira como fica a tabela da Copa do Brasil 2005.