Paulista em ritmo de decisão para sábado O jogo contra o Palmeiras no próximo sábado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B está sendo tratado como uma decisão pelos jogadores do Paulista. Além de ser um confronto contra um time de tradição, os jundiaienses brigam por uma vaga nas primeiras posições. O atacante Izaías, um dos destaques do Paulista na Série B e artilheiro do time com seis gols, não considera o Palmeiras um "bicho-papão" e acredita que o Paulista tenha condições de sair vitorioso de campo. "Estamos sabendo como joga o Palmeiras. Acompanhamos os últimos jogos deles e vamos jogar e fazer o possível para vencer. Precisamos da vitória para seguir entre os primeiros", explicou o atacante. Para o jogo, o técnico Zetti está na expectativa de poder contar com o zagueiro Ivan Rocha, que vinha atuando como volante. O jogador esta há cerca de dez dias fora dos gramados devido a contusão. Antes do início da 15ªrodada, o Paulista tem 21 pontos em oitavo lugar.