Paulista em situação difícil na Série B O Paulista vive uma situação paradoxal no Campeonato Brasileiro da Série B. Com 22 pontos e na 15.ª colocação, o atual campeão da Copa do Brasil, tanto pode conseguir se classificar entre os oito que avançam à segunda fase quanto ser rebaixado. A situação preocupa o técnico Vágner Mancini, que, antes da partida contra o Ceará-CE, já vai fazendo as contas: "Se conseguirmos seis pontos nessas últimas três rodadas, escapamos de vez do risco de rebaixamento. E se pudermos somar 10 pontos, ainda poderemos brigar por uma vaga na próxima fase", analisou o treinador. O meia Márcio Mossoró já viajou para o Rio Grande do Norte para se casar na próxima sexta-feira mas garante que enfrenta o Ceará-CE, em Fortaleza, no próximo sábado.