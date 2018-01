Paulista empata com invicto Santa Cruz Em sua estréia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paulista empatou por 2 a 2 com o Santa Cruz neste domingo à tarde, no estádio do Arruda, em Recife. Autor de dois gols no jogo, o atacante Léo roubou a cena na partida, mas não foi o bastante para acabar com a invencibilidade do time pernambucano em casa neste ano. Em 11 jogos, foram 9 vitórias e dois empates, incluindo o desta estréia. "Não podemos pensar em invencibilidade, mas no campeonato. Precisamos buscar sempore as vitórias", explicou o técnico Givanildo de Oliveira, do Santa Cruz. Nos primeiros minutos, o time de Pernambuco tinha muito mais o domínio da bola que o Paulista, que exercia forte marcação. Com o passar do tempo, o Paulista começou a ganhar espaço em campo e conseguiu abrir o placar aos 25 minutos. Na cobrança de falta do lado esquerdo de Lucas, a defesa rebateu e a bola sobrou para Léo marcar. O jogo parecia caminhar para a vitória do Paulista no primeiro tempo quando o Santa chegou ao empate. Após tabela com Carlinhos Bala, Zada chutou rasteiro e deixou tudo igual. Só que nos acréscimos, em lance parecido, Amaral cobrou falta e Léo desviou de cabeça para deixar o visitante, de novo, na frente. A pressão do Santa Cruz continuou no segundo tempo. Após muita insistência, o Santa Cruz chegou ao empate aos 28 minutos, na cobrança de falta de Carlinhos Bala, que deu números finais ao jogo. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.