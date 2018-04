Paulista empata e Corinthians-PR é derrotado na Série D

Quem fez bonito foi o Chapecoense. O time catarinense venceu o Corinthians-PR por 3 a 0, no Eco Estádio, em Curitiba. Foi o único visitante a vencer na abertura desta fase. Os gols foram marcados por Cléber Goiano, Giancarlo e Basílio. Desta forma, no jogo de volta, em Chapecó, pode perder por até dois gols de diferença que fica com a vaga.

Já o outro representante do Paraná, o Londrina, conseguiu uma boa gordura e ficou muito perto da classificação. No Estádio do Café, o time paranaense venceu o São José, do Rio Grande do Sul, por 3 a 1. Danielzinho, Fabinho e Carlos Alexandre fizeram para o Londrina, enquanto Jeferson diminuiu para o time gaúcho.

Jogando em casa, quem não decepcionou a torcida foi o Sergipe. No Estádio Lourival Batista, em Aracaju, o time da casa venceu o Ferroviário, do Ceará, por 2 a 0, com gols de Pedrinho e Fabinho. Assim, o time sergipano joga pelo empate ou derrota por até um gol de diferença na partida de volta. Caso faça um gol, o Sergipe pode ser derrotado por dois gols de diferença que também avança na Série D.

Ainda no Nordeste, o Alecrim, do Rio Grande do Norte, fez 2 a 0 sobre o Central de Caruaru. Na volta, pode perder até por um gol ou então por dois gols de diferença, desde que marque fora de casa.

Na Região Norte, dois empates. Em Rondônia, o Genus ficou no 1 a 1 com o São Raimundo, do Pará. Mesmo placar aconteceu no Amapá, entre Cristal e Nacional, de Manaus. As igualdades favoreceram os times visitantes, que na volta podem empatar sem gols para garantir a vaga. Quem vencer os jogos ficará com as vagas.

Nesta terça-feira, outros dois jogos encerram a rodada de ida.

Confira os jogos da Série D:

Sábado

Brasília-DF 3 x 2 Uberaba-MG

Domingo

Corinthians-PR 0 x 3 Chapecoense-SC

Sergipe-SE 2 x 0 Ferroviário-CE

Paulista-SP 0 x 0 Macaé-RJ

Londrina-PR 3 x 1 São José-RS

Alecrim-RN 2 x 0 Central-PE

Cristal-AP 1 x 1 Nacional-AM

Genus-RO 1 x 1 São Raimundo-PA

Terça-feira

20h

Fluminense de Feira-BA x Tupi-MG

Uberlândia-MG x Araguaia-MT