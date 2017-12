Paulista empata e dá adeus à vaga O Paulista viu suas últimas chances de classificação à segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro irem embora na tarde deste sábado, quando apenas empatou por 1 a 1 com o Gama, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O resultado foi ruim para ambos os times, que ainda continuam ameaçados pelo rebaixamento. O Gama subiu para 19 pontos, mas se manteve na 18ª colocação, ainda na zona do descenso. Os jundiaienses, com 22 pontos, estão no 15ª lugar na tabela. Além de não poder contar com o volante Cristian, que foi negociado, segundo a diretoria, com o Vasco da Gama, o técnico Vágner Mancini ainda perdeu Márcio Mossoró, que saiu machucado no primeiro tempo. Ainda assim ele acredita que o time poderia ter saído vitorioso. "Tivemos chances, mas não a qualidade para concluí-las. Agora é sair desta situação", lamentou. Os gols da partida saíram no segundo tempo. O Gama abriu o placar aos 18 minutos, com o zagueiro Gilvan, que bateu duas vezes até marcar. O empate do Paulista aconteceu dez minutos mais tarde, com o lateral-direito Bosco. O Gama volta a campo nesta Série B na próxima sexta-feira, quando joga com o Náutico. O Paulista enfrenta o Ceará, em Fortaleza, no sábado.