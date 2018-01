Paulista empata e fica longe da vaga O Paulista praticamente ficou fora da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A1 ao sofrer um inesperado empate, de 3 a 3, com o lanterna Internacional de Limeira, neste domingo à tarde, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O Paulista tem sete pontos e não depende mais dele para ficar com a vaga do índice técnico, desde que vença a líder Santista, na Baixada, e chegue aos 10 pontos com bom saldo de gols. Se o jogo foi fraco tecnicamente, pelo menos ficou valorizado pelo grande número de gols. A Internacional, que somou seu primeiro ponto, demonstrou uma disposição pouco comum, aproveitando também a falta de entusiasmo do time da casa. Aos 22 minutos, Artur recebeu uma bola livre de marcação, partiu para cima de Buzeto e driblou o goleiro do Paulista. Sem ninguém à sua frente, não teve trabalho para abrir o placar. O técnico Edson Gaúcho, do Paulista, queimou as suas substituições no intervalo. Tirou Maycon e Edu Esídio, colocando Davi e João Paulo, para reforçar o ataque. Deu sorte, porque João Paulo empatou logo no primeiro minuto da etapa final. O Paulista virou com o experiente Vágner Mancini aos 22 minutos. Mas a Inter não se entregou e empatou após o pênalti sofrido por Valdson e cobrado por Ferreira, aos 29 minutos. O veterano meia Silas colocou o time de Limeira na frente aos 37 minutos, mas nem conseguiu comemorar porque Camanducaia, no minuto seguinte, empatou para o Paulista. Ficha Técnica Paulista - Buzzeto; Luís Paulo, Danilo, Thiago e Julinho; Alemão (Júnior Ferreira), Vágner Mancini, Fábio Gomes e Maycon (Davi); Camanducaia e Edu Esídio (João Paulo). Técnico - Edson Gaúcho. Internacional - Oliveira; Mantena, Max, Rafael e Galego: Fabiano Ferre, Mineiro, Silas e Valdson; Ferreira (Fabiano) e Artur (Luciano). Técnico: Marco Octávio Barbosa. Gols - Artur aos 22 minutos do 1o tempo; João Paulo a 1, Mancini aos 22, Ferreira aos 29, Silas aos 37 e Camanducaia a 38 do segundo tempo. Árbitro - Paulo José Danelon. Cartão amarelo - Mancini, Thiago Danilo, Fábio Gomes, Fabiano Ferre, Mantena, Luciano e Silas. Local - Estádio Major José Levy Sobrinho (Limeira/SP).