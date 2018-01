Paulista empata em casa pela Copa Libertadores Em sua primeira partida internacional no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, o Paulista não conseguiu sair do 0 a 0 com o Libertad, do Paraguai. Foi o segundo empate da equipe brasileira na Copa Libertadores, somando 2 pontos em dois jogos pelo grupo 8 - antes, tinha ficado no 1 a 1, fora de casa, com o El Nacional (EQU). Para o Libertad, o empate em Jundiaí foi bom, pois assumiu a liderança do grupo, com 4 pontos. Enquanto isso, o El Nacional tem 1 ponto e o River Plate, da Argentina, ainda não pontuou. Apesar da importância do inédito jogo, a torcida do Paulista não compareceu em grande número ao Jaime Cintra. E o Paulista também esteve apático em campo, preso na marcação do Libertad. O único lance real de perigo criado no primeiro tempo foi do atacante Muñoz, forçando boa defesa do goleiro do time paraguaio. No segundo tempo, o Paulista também ficou longe do gol adversário e o Libertad começou a se arriscar mais no ataque. O time paraguaio teve boas chances, principalmente no final, quando Guiñazu cabeceou a bola na trave direita do goleiro Rafael. O próximo jogo do Paulista na Libertadores será contra o River Plate, dia 16 de março, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.