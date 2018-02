Paulista empata no frio de Caxias O Paulista conseguiu seu quarto empate fora de casa em quatro jogos. O time de Jundiaí foi a Caxias-RS nesta sexta-feira à noite e, sob muito frio, com temperatura chegando a 4º C, empatou por 2 a 2 com o Caxias, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. O vice -campeão paulista se manteve na segunda colocação, mas agora a divide com o Fortaleza, com 16 pontos ganhos. O fato interessante é que, se o time só empatou fora de casa, em seus domínios só venceu: quatro jogos e quatro vitórias. Já o Caxias encabeça a lista dos seis últimos colocados, com oito pontos ganhos na 19ª colocação. Neste ano o rebaixamento vai abocanhar seis times. Com apenas 45 segundos após a saída de bola, o Paulista marcou o primeiro gol da partida com Davi. O meia recebeu cruzamento rasteiro na entrada da área, dominou com categoria e chutou no canto esquerdo de Luiz Müller. O time paulista esteve melhor nos p rimeiros minutos de jogo, pressionando o adversário mesmo jogando fora de casa. Aos 15 minutos um princípio de confusão aconteceu entre Cleitão e os jogadores do Paulista, indignados coma entrada desferida em Danilo. Os demais jogadores do Caxias tomara m as dores do colega e iniciou-se um empurra-empurra. O árbitro Marcos Antônio dispersou a confusão no grito, sem aplicar cartões. A equipe gaúcha evoluiu na partida e aos 24 minutos chegou ao empate. Jajá ganhou na corrida de Galego pela direita e cruzou para a área, onde Humberto chutou de primeira para o fundo das redes. O Caxias pressionou apenas nas jogadas aéreas, mas quem mar cou foi o Paulista. Aos 44 minutos Canindé cobrou escanteio na medida para o zagueiro Asprilla cabecear para o fundo do gol. No segundo tempo começou a nevar, mas o Caxias tratou de esquentar a partida. Aos dois minutos Fantick cobrou falta pela direita e o zagueiro Oliveira cabeceou bonito para empatar. Depois do gol os dois times esfriaram. Apenas o meia Jajá levou perigo co m suas arrancadas, mas os zagueiros do Paulista souberam como pará-lo: cometendo faltas. O Paulista soube segurar o marcador com responsabilidade, arriscando nos perigosos contra-ataques com Davi, que teve o apoio nas jogadas de Márcio Mossoró. Os dois times voltam a campo no próximo final de semana. No sábado, às 16 horas, o Caxias vai até Goiás enfrentar a Anapolina. No mesmo horário, mas no domingo, o Paulista recebe o CRB no Estádio "Jaime Cintra", em Jundiaí.