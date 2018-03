Paulista empata por 1 a 1 com o Remo O Paulista ficou no empate por 1 a 1 com o Remo-PA, neste sábado à tarde, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, pela terceira rodada do Brasileiro da Série B. O Paulista soma agora quatro pontos na competição, ao lado do time paraense. O time de Jundiaí passou a primeira etapa inteira pressionando, mas foi o Remo que abriu o marcador. Aos 42 minutos, Jean tentou encobrir o goleiro do Paulista e a bola bateu no travessão. Após confusão na área, Rodrigo empurrou para o fundo da rede. A segunda etapa foi mais equilibrada e o Paulista chegou ao empate aos 20 minutos. Davi cruzou e Alemão completou para o gol. Outro jogo - Em Brasília, no Boca do Jacaré, o Brasiliense-DF aproveitou a força da torcida e derrotou o Joinville-SC por 2 a 0. Marcaram para o time do Distrito Federal Wellignton Dias, de pênalti, e Igor, ambos no segundo tempo. O Brasiliense tem quatro pontos, enquanto o Joinville possui três.