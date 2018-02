Paulista enfim ganha fora de casa Depois de longos 12 meses sem conseguir uma vitória longe da cidade de Jundiaí, o Paulista conseguiu quebrar o estigma de time caseiro na tarde deste domingo e venceu o Ituano por 4 a 2, no Estádio Novelli Junior, em Itu. Curiosamente, o Ituano foi o último time que derrotou o Paulista em sua casa, há oito meses. Com essa vitória, o time jundiaiense assumiu a oitava colocação na tabela, com 18 pontos. O Ituano permaneceu com 17 pontos e caiu para a 10ª colocação. No primeiro lance de perigo do jogo, logo a um minuto, o Paulista acertou uma bola na trave, com Léo. O lance, entretanto, não foi seguido por uma pressão dos visitantes, que deixaram o Ituano equilibrar o jogo. Com um meio de campo mais sólido, o time de Itu assustava nas descidas do lateral Bosco, principalmente. Com um jogo truncado e equilibrado, o gol só poderia sair em jogada individual, o que aconteceu aos 32 minutos. Márcio Mossoró passou por dois marcadores e tocou para a chegada de Léo, que tocou no canto esquerdo do goleiro André Luís. Depois do gol, o Paulista ainda perdeu uma boa chance de ampliar, com o próprio Mossoró. No segundo tempo, os gols saíram em quantidade. Aos 14 minutos Rômulo empatou para o Ituano. Quando parecia que o time da casa poderia buscar a virada, Bosco marcou um lindo gol contra em favor do Paulista, aos 31 minutos. Desesperado, o time da casa se atirou ao ataque e acabou cedendo o terceiro gol, quatro minutos depois, novamente com Léo. Uma bobeada da defesa do Paulista pôs a vitória em risco aos 40 minutos, quando Joelson fez boa jogada e marcou o segundo gol do Ituano. O ímpeto do Galo de Itu, no entanto, foi enterrado de vez aos 44, quando Cristian avançou pelo meio e chutou no canto , completando o placar. No final, o Ituano ainda teve Joelson e Gilson expulsos, o que impossibilitou qualquer reação. O próximo compromisso do Ituano pelo Campeonato Paulista está marcado para o próximo sábado, em casa, contra o Guarani. O Paulista recebe o União Barbarense, em Jundiaí, no domingo.