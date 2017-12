Paulista enfrenta problemas com a defesa Apesar de escalar o Paulista com uma linha de três volantes, o técnico Zetti não consegue arrumar sua defesa. Com os três gols sofridos no empate de 3 a 3 com o Oeste, domingo, o clube chegou aos 10 gols marcados, sendo o melhor ataque do Campeonato Paulista, mas atingiu a marca de 10 gols sofridos, o que o coloca como a pior defesa. Para o técnico, a falta de atenção vem sendo o principal problema. "Estávamos ganhando de 3 a 1 e relaxamos. Deixamos eles crescerem em campo", declarou Zetti, referindo-se ao último compromisso. A inexperiência pode ser uma explicação para o fraco desempenho da defesa do Galo de Jundiaí, que tem os zagueiros Danilo, de 19 anos e Asprilla, de 22 anos. Com exceção de Alemão, que tem 28 anos, as opções defensivas no meio-campo são todas jovens. Os volantes Amaral e Tiago Almeida têm apenas 20 e 19 anos, respectivamente. Apesar das falhas da defesa, o Paulista atualmente ocupa a vice-liderança do Grupo 2, com sete pontos, ao lado de Palmeiras, Santo André e Marília. Por sinal, o MAC é o adversário do próximo domingo. Este jogo será realizado no Estádio Farazão, em Presidente Prudente, porque o Bento de Abreu, em Marília, passa por reformas.