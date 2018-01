Paulista esconde o treino e o time Apesar da ansiedade para o jogo contra o Bahia, sábado, no Estádio Jaime Cintra, os jogadores do Paulista treinam em clima de descontração em Itu (SP), no interior paulista. O técnico Vágner Mancini, porém, faz o possível para confundir o adversário e resolveu, nesta quinta-feira - assim como no feriado da véspera -, realizar um treino fechado para a imprensa. O time titular, por enquanto, é mistério. A maior dúvida está no ataque. Léo deve ficar com uma das vagas e três são as opções para completar o setor: Victor Santana, Wilson e Abraão. Na defesa, Dema retorna a ser titular ao lado do capitão Anderson. "Esta Série B está equilibrada nas duas pontas da tabela e vamos suar sangue se for preciso", prometeu Mancini, justificando a precaução. O confronto direto com os baianos valerá a permanência na Série B, já que os dois times somam 25 pontos. A equipe paulista está na 18.ª posição e a baiana em 16.º lugar, pelos critérios de desempate. Quem perder este confronto só não cai para a Série C se acontecer uma combinação de resultados. Dos 22 clubes, seis serão rebaixados, sendo que Caxias e Criciúma já estão confirmados. Para ajudar no incentivo ao time, os ingressos estão sendo vendidos a R$ 5. São esperados cerca de 15 mil torcedores. Até a tarde desta quinta-feira, mais de oito mil já haviam sido vendidos.