Paulista esconde time para a final O clima de mistério continua imperando no treinamento do Paulista. Mais uma vez com portões fechados, o time treinou em preparação para a final do Copa do Brasil, que tem sua primeira partida nesta quarta-feira, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí (SP). O elenco treinou em dois períodos num CT em Itu, folga nesta terça-feira cedo e faz apenas um recreativo à tarde, no mesmo local. As últimas más apresentações pelo Campeonato Brasileiro - empate em casa contra o União Barbarense por 2 a 2 e derrota para o Grêmio, em Porto Alegre (RS), por 2 a 1 - deixaram a escalação para a final uma incógnita. "Temos a opção de atuar com três volantes ou com dois meias de armação. Depois das chegadas de Finazzi e Juliano nossas opções cresceram", explicou. Mesmo abrindo o leque de opções para a escalação, Mancini não deverá ousar e deve manter o esquema com três volantes, que deu certo nas últimas decisões pela Copa do Brasil. Cristian, Fábio Gomes e Amaral só não têm jogado juntos justamente nos jogos da Série B, onde o time não tem conseguido bons resultados e ocupa a penúltima colocação, com oito pontos. No meio-campo, Márcio Mossoró e Juliano tentam se manter no time assim como Léo e Finazzi, do ataque. Mancini deve deslocar Mossoró para o ataque para jogar ao lado de Finazzi, deixando Juliano no meio, assim como fez na segunda partida contra o Cruzeiro, na semifinal. Apesar de ressaltar todas as dificuldades que o confronto com os cariocas representam, o técnico tem motivos para ter boas recordações. Na única partida oficial que os times disputaram aconteceu no Torneio Rio-São Paulo de 2002 (16 de fevereiro), o Paulista, na época Etti Jundiaí, venceu por 3 a 0, em Jundiaí. Mancini, capitão e um dos destaques do time, foi o autor do segundo gol da goleada. "As circunstâncias eram muito diferentes", diz o agora técnico, evitando comparações. Enquanto o time se concentra e esbanja tranqüilidade em Itu, a cidade de Jundiaí está cada vez mais ansiosa para receber a partida. Com os ingressos esgotados desde a última vez, muitos torcedores continuam esperançosos em conseguir ir ao jogo, através de promoções e cambistas. Uma estrutura de metal com capacidade para cerca de 100 pessoas foi construída no estádio. A intenção é que o local seja reservado para os dirigentes do Fluminense, representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Federação Paulista de Futebol (FPF) e convidados de honra do Paulista.