Paulista espera acerto com Juliano Depois de definir todos os imbróglios com a diretoria do Palmeiras, os dirigentes do Paulista esperam chegar num acordo para ter o futebol do meia Juliano. O empecilho para o acerto está na duração de contrato: enquanto o jogador insiste em três meses, o clube pretende fechar por toda a temporada. O procurador de Juliano, Luis Carlini, acredita que "o bom senso vai prevalecer". Juliano esperava ser aproveitado no elenco do Palmeiras, mesmo porque aos 21 anos já adquiriu boa experiência, inclusive na Série B, onde se destacou defendendo o Santa Cruz-PE. Enquanto espera pelo acerto, a diretoria apresentou dois novos atacantes. Um deles é Guim, ex-artilheiro do Rio Preto e que teve uma rápida passagem pelo futebol de Portugal defendendo o Belenenses. Outro reforço é o atacante Emerson, de 22 anos, ex-Mirassol e que estava atuando no México. Nesta quinta-feira à noite, a diretoria apresentará sua nova camisa fabricada pela Penalty. Já a nova patrocinadora do clube será a C&C casa&construção, rede de varejo de materiais para construção, reforma e decoração. A empresa faz o seu primeiro investimento em marketing esportivo.