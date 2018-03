Paulista espera recuperação de goleiro Após passar uma semana anunciando que teria todos os jogadores do Paulista à sua disposição, o técnico Zetti passou a ter uma grande dúvida para o jogo com a Ponte Preta, sábado, às 18 horas, em Jundiaí. O goleiro Rafael tem treinado apenas fisicamente, pois se recupera de uma contratura muscular na coxa direita. Embora afirme oficialmente que ele terá condições do jogo pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista, o departamento médico do clube de Jundiaí não nega que Rafael ainda é dúvida. Caso o goleiro não jogue, o reserva Márcio, contratado do São Paulo, seria o substituto. O restante do time está confirmado. O meia Aílton, que também fazia tratamento, participou dos últimos coletivos e mostrou estar recuperado. Operação de guerra - Na manhã desta quinta-feira, em reunião no 11º Batalhão da PM do Interior (BPMI), a Polícia Militar de Jundiaí definiu o esquema de segurança para o jogo de sábado. Para evitar confrontos entre as duas torcidas, a polícia decidiu que os torcedores da Ponte serão escoltados pela Polícia Rodoviária desde Campinas até a chegada à cidade. Na saída será feito o mesmo procedimento. O contingente policial será de 120 soldados dentro e nos arredores do estádio. Além disso, a PM de Jundiaí receberá um reforço extra da polícia de Campinas. Segundo a PM, a grande preocupação é mesmo com a chegada e a saída dos torcedores da Ponte. "São 2500 pessoas chegando praticamente de um momento só. Dentro do estádio não haverá problemas, porque as torcidas estarão separadas", promete o comandante da operação, o capitão Wagner Fachini. Serão permitidas a entrada de bandeiras sem mastros, instrumentos, sinalizadores de mão e camisas das agremiações. Não serão permitidas entrada de torcedores com camisa de torcidas organizadas ou do Guarani (rival da Ponte Preta), para que se evite provocações, segundo a polícia.