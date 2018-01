Paulista espera surpreender o Santos A empolgação tomou conta do Paulista, de Jundiaí. Após a boa estréia no Paulistão, quando venceu o São Paulo por 2 a 1, no domingo, os jogadores e a comissão técnica acreditam que o time tem condições de surpreender o Santos, nesta quinta-feira, mesmo jogando na Vila Belmiro. O técnico Edson Valandro afirmou que não é impossível conseguir um bom resultado na Baixada Santista. "Vamos para Santos para somar pontos. Isso não é impossível", disse o treinador. Para a partida, ele não terá nenhum problema e deverá manter o mesmo time que estreou com o pé direito no Paulistão. O atacante Camanducaia, destaque do último jogo, e que estava sentindo fortes dores no tornozelo, está confirmado. O técnico espera que o time repita a forte marcação no meio de campo, que, segundo ele, foi um dos fatores primordiais na boa estréia. "Espero que a boa marcação possa anular o setor de criação do Santos", revelou.