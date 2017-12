Paulista esquece parceria e se concentra O Paulista vive um bom momento em 2004. O time vai bem no Campeonato Paulista e a diretoria está perto de fechar um acordo internacional com o PSV da Holanda. Mas como esta possível parceria não tem data para entrar em vigor, o técnico Zetti prefere centralizar suas atenções somente no jogo difícil contra o Santo André, domingo, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. O Paulista ocupa a terceira posição dentro do Grupo 2, com 10 pontos, igual ao Palmeiras e com um ponto a menos do que o Santos. "Precisamos continuar neste bloco de cima para buscar uma vaga na outra fase", repete Zetti, que deve manter a mesma base do time que venceu o Marília, por 3 a 1, em Presidente Prudente, na última rodada. Para o técnico este próximo jogo é do "tipo que vale seis pontos" porque os dois times brigam por uma vaga. A diretoria mantém a confiança num acerto com a direção do PSV Eindhoven. O diretor técnico Hans Van Der Zee retornou a Holanda com um relatório completo de tudo que viu nos 10 dias que passou em Jundiaí acompanhando todas as atividades do clube. Os valores do acordo não foram revelados.