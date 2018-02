Paulista está definido com Danilo O Paulista já está pronto para enfrentar o Caxias, sexta-feira, às 20h30, em Caxias do Sul-RS, no Estádio Centenário, e terá a presença do zagueiro Danilo. Se o time de Vágner Mancini está definido, o mesmo não acontece com a situação do zagueiro. Danilo está sendo sondado pelo Santos e também pelo Gil Vicente, de Portugal. Danilo fica na defesa até pelo menos essa partida. É o que garante o presidente do clube, Eduardo Palhares dos Santos. O Paulista analisa propostas do Santos e também do Gil Vicente, de Portugal. "Estamos mantendo algumas conversas, mas não tem nada de concreto. Pelo menos até a próxima rodada (sexta-feira), o Danilo continua no elenco", afirma. Para jogar contra o Caxias, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o time terá de volta o capitão Umberto. O volante cumpriu suspensão automática na partida de domingo - vitória por 2 a 1 sobre o Ceará. Ele retorna ao time no lugar de Christian, que volta ao banco de reservas. Com 15 pontos ganhos, o time pode assumir a liderança da competição se vencer. O líder, Brasiliense tem dois pontos a mais. O time viaja na manhã desta quinta-feira para o Sul do Brasil e faz um treino à tarde no gramado do Estádio Alfredo Jaconi, pertencente ao Juventude, rival do Caxias.