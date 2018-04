Paulista está definido para decisão O técnico Vágner Mancini já definiu e não faz questão de esconder o time titular do Paulista que enfrenta o Sport Recife, no estádio Jaime Cintra, pela última e decisiva rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no próximo sábado. A dúvida no meio de campo, entre a utilização de três ou dois volantes, foi resolvida. O time será ofensivo, com apenas dois jogadores na contenção. Na defesa, Mancini colocou Rodrigo na vaga de Danilo, que foi expulso contra o Bahia. No meio-campo, mesmo com o retorno de Haroldo, que cumpriu suspensão, Umberto foi mantido e forma a dupla de volantes com Amaral. Márcio Mossoró e Fábio Mello foram os escolhidos para fazer a armação das jogadas. O time fica assim: Rafael; Lucas, Beto, Rodrigo e Maykon; Amaral, Umberto, Fábio Mello e Márcio Mossoró; Davi e Abraão. Ao contrário da reapresentação do time, na segunda-feira, o clima nos treinamentos melhora a cada dia. Nem mesmo os boatos de que o Santo André poderia facilitar o jogo para o Santa Cruz atrapalha a concentração do time. Foi o Paulista que denunciou a escalação irregular dos jogadores Osmar e Valdir, que tiraram do time do ABC Paulista 12 pontos no Tribunal de Justiça Desportiva. "Isso nem passa pela nossa cabeça", diz o técnico. Para se classificar, o time de Jundiaí precisa da vitória e torcer ainda por um empate do Santa Cruz, contra o Santo André, ou do Marília, que joga com o Londrina em casa.