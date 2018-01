Paulista está definido para pegar Náutico O técnico Zetti não quer saber de mistério e já definiu o time do Paulista que enfrenta o Náutico na próxima sexta-feira, às 20h30, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Para enfrentar os pernambucanos o treinador faz apenas uma alteraçã o em relação ao time que venceu o Joinville por 1 a 0 em Santa Catarina na última rodada. Depois de cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido contra o América-MG, o meia Canindé volta ao meio campo. Com isso, Marco Túlio, mesmo tendo jogado bem, vai para o banco de reservas. A maior novidade, entretanto, será a permanência do volante Amaral. Ele tem apenas 19 anos, foi escalado para melhorar a marcação no meio campo e acabou dando resultado. O time voltou a vencer depois de quatro jogos em jejum. "Com a entrada do Amaral o perfil do time teve uma marcação mais forte e acabou me agradando", explicou o treinador, que escalará o time com Buzetto; Luís Paulo, Danilo, Asprilla e Julinho; Ivan Rocha, Alemão, Amaral e Canindé; Izaías e Luís Gustavo.