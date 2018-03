Paulista está pronto para pegar Palmeiras O Paulista está pronto para enfrentar o Palmeiras na partida de ida das semifinais do Campeonato Paulista, sábado, às 16 horas, no estádio Palestra Itália, em São Paulo. A única alteração já confirmada é a entrada do goleiro Márcio no lugar do titular Rafael, que está com uma lesão muscular na perna direita. A comissão técnica procurou deixar o elenco isolado das discussões administrativas e jurídicas que marcaram a semana. Na segunda-feira, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) decide se pune o Paulista pelos incidentes ocorrido no estádio Jaime Cintra, envolvendo torcedores do time da casa e também da Ponte Preta. O técnico Zetti deixou claro aos jogadores que a concentração deveria ser exclusiva para o jogo. "Trabalhamos muito só pensando no Palmeiras. Agora, ele é nosso adversário. Os problemas jurídicos, deixamos para a diretoria. Inicialmente, temos que lutar para vencer dentro de campo", discursou. Nos treinamentos, Zetti procurou corrigir alguns erros que o time vem cometendo nos jogos. O principal deles é a troca de passes. "Vamos enfrentar um adversário muito afiado, que poderá se aproveitar de qualquer erro", avisou. O perigo da bola aérea também preocupa. Por isso, o time trabalhou o posicionamento para evitar que o lançamento saia com facilidade. "Temos que nos posicionar melhor dentro da áreas. Mas é importante que tanto os laterais quanto os volantes possam imprimir uma marcação mais acentuada para evitar que a bola seja cruzada", disse o zagueiro Asprilla. Asprilla admitiu estar aliviado pela ausência de Vágner Love, artilheiro do Paulistão com 11 gols, que está contundido e não joga. Mas ele acha que o Palmeiras dispõe de outros importantes atacantes e que preocupam tanto quanto o titular da posição. O elenco realiza nesta sexta-feira, às 9 horas, o último treino coletivo antes do jogo. Depois, o time será liberado e se reúne novamente no começo da noite, quando segue para São Paulo. Salvo algum imprevisto de última hora, o Paulista entrará em campo com Márcio; Lucas, Asprilla, Danilo e Galego; Umberto, Alemão, Ailton e Canindé; Izaías e João Paulo.