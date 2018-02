Paulista estréia na Libertadores com empate no Equador Apesar da falta de experiência em torneios internacionais - e jogando na altitude de Quito, no Equador -, o Paulista, de Jundiaí, não se intimidou e arrancou um empate por 1 a 1, na noite desta terça-feira, contra o El Nacional, na sua estréia na Copa Libertadores. O El Nacional saiu na frente com um gol de Félix Borja, aos 22 minutos do segundo tempo. Abraão empatou para o time brasileiro, aos 36 minutos da etapa final. O jogo foi o primeiro pelo Grupo 8, que ainda conta com River Plate (Argentina) e Libertad (Paraguai). Começo equilibrado No primeiro tempo, houve muito equilíbrio e a melhor chance do Paulista aconteceu em uma cobrança de falta de Amaral, da intermediária. Os equatorianos deram o troco com um chute na trave esquerda de Rafael. Nos 45 minutos finais, o Paulista se perdeu na marcação e sofreu o primeiro gol aos 22 minutos. Após cruzamento da esquerda, Félix Borja escorou de cabeça. Na seqüência, o time brasileiro ainda levou uma bola na trave, em chute de fora da área de Benitez. No final do jogo, o Paulista voltou a atacar e chegou ao empate com Abraão, aos 36 minutos. O atacante, que entrara no segundo tempo, aproveitou bom passe de Muñoz e, de pé esquerdo, tocou para as redes. O Paulista volta a jogar no dia 2 de março, contra o Libertad, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí.