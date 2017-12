Paulista estréia técnico e busca liderança O Paulista pode conquistar a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado, às 16 horas, no Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí, contra o São Raimundo-AM. A partida marca a estréia do ex-meia Vágner Mancini na função de técnico, depois de assumir a vaga deixada por Zetti que se transferiu para o Guarani. Com oito pontos, em segundo lugar, o time pode passar o líder Santa Cruz, que tem dez pontos. O time pernambucano perdeu para o Anapolina, por 2 a 1, na abertura da rodada, na terça-feira. Ex-jogador do próprio Paulista, Mancini não vai fazer modificações. Ele entende que deve ter cautela, porque o time vem realizando boa campanha na competição. "Tenho muita experiência no futebol, mas é uma estréia e prefiro ser cauteloso para que aos poucos possa sentir que o time tem a minha cara". Mancini, 37 anos, foi um dos principais destaques do Paulista nas campanhas dos títulos Estadual da Série A-2 e Brasileiro da Série C, ambos conquistados em 2001. Sem poder contar com o zagueiro Danilo, que cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo, Beto foi escalado na defesa. O esquema 4-4-2 foi mantido.