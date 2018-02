Paulista estuda propostas por Danilo O zagueiro Danilo está próximo de deixar o Estádio Jaime Cintra. O jogador do Paulista tem duas propostas de clubes brasileiros e uma de um time da Europa. O Santos pode ser o destino do jogador, no Brasil, se houver um acerto com o clube dirigido por Wanderley Luxemburgo. Aos 20 anos, ele foi revelado nas categorias de base do Paulista. No ano passado foi campeão brasileiro da Série C pelo Ituano. Ao retornar para Jundiaí, foi destaque da defesa do time na campanha que levou ao título de campeão paulista de 2004. A diretoria já chegou a tratar da sua transferência para o futebol da Bélgica. Entretanto, preferiu aguardar e estudar outras propostas. O valor da transferência, que ainda não foi divulgado, poderia colaborar com a manutenção do departamento de futebol do clube, que aguarda por uma definição com relação a uma parceria com o PSV Eindhoven, da Holanda. O time holandês iria investir na formação de novos jogadores, com a construção de um centro de treinamento, e na reforma do estádio. Esse, inclusive também poderia ser o destino de Danilo, caso se confirme o acordo entre os clubes. No campo, o time se prepara para enfrentar o Caxias, sexta-feira, em Caxias do Sul-RS. Uma vitória coloca o Paulista na liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Os jundiaienses são vice-líderes com 15 pontos.