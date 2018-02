Paulista evita a saída de Galego O Paulista esteve bem próximo de perder o lateral-esquerdo Galego. O jogador recebeu uma proposta do Juventude e chegou a acertar sua transferência para o clube de Caxias do Sul, mas nesta quinta-feira voltou atrás e decidiu permanecer em Jundiaí até o final da Série B do Brasileiro. "Meus amigos todos estão aqui e sou muito feliz nesta cidade. Só saio daqui se a proposta for realmente muito boa. Depois da conversa que tive com a diretoria, pensei melhor e decidi ficar de vez", explicou Galego. Com a decisão, Galego está confirmado no time titular para a partida do próximo domingo, contra o CRB-AL. O técnico Vágner Mancini vibrou com a decisão do jogador. "Ficaríamos em dificuldade se ele saísse", afirmou. A única dúvida em relação ao time ainda é encontrar o substituto de Canindé, que recebeu o terceiro cartão amarelo e pode ter feito sua última partida pelo Paulista no empate por 2 a 2 com o Caxias, no Rio Grande do Sul. Seu contrato termina no final do mês e ele já avisou que vai para o Paraná Clube. Segundo o treinador, as opções são Tiago Almeida ou Fábio Mello. Com 16 pontos conquistados em oito rodadas, o Paulista ocupa a quarta colocação na Série B, com o mesmo número de pontos do Fortaleza, que leva a melhor nos critérios de desempate.